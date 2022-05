Vin concediile! Avertizare de calatorie de la medici: ce vaccinuri sunt necesare in functie de tara in care mergeti

Pentru ca numarul iesenilor care isi doresc o vacanta intr-o zona exotica este in crestere in ultima perioada si pentru ca perioada vacantei este aproape, medicii indeamna la vaccinarea impotriva unor boli, in tarile cu risc. Cei care doresc sejururi in state tropicale si nu numai trebuie mai intai sa se informeze asupra conditiilor medicale de calatorie.Exista state sau zone geografice unde anumite vaccinuri sunt obligatorii sau sunt doar recomandate. Recomandarile prinvind conditiile de ... citeste toata stirea