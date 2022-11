Vin ninsorile, iar temperaturile scad brusc! La Iasi, 1 grad ziua si -1 noaptea

Meteorologii anunta ca vremea se va raci semnificativ.Temperaturile maxime vor fi la limita inghetului in nordul Moldovei, estul Transilvaniei si in jur de 5 grade in sud, in urmatoarea perioada.Valorile nocturne vor fi in scadere din data de 17 noiembrie, media minimelor fiind in jur -5...-4 grade in nordul Moldovei si estul Transilvaniei.Sunt posibile precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare si in zonele joase din Moldova, Transilvania, zonele deluroase din Muntenia, scrieIn ... citeste toata stirea