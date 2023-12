Piata carnii de porc "fierbe" in preajma sarbatorilor de iarna: inflatia, cresterea preturilor la materiile prime si costurile ridicate cu energia, gazele naturale si combustibilii, care pun de ceva timp presiune pe producatori, au adus majorari de pret la produsele din galantare, si este de asteptat ca puterea de cumparare in randul consumatorilor sa fie mai scazuta in acest an."In luna ianuarie 2023 cumparam carcasa de porc cu 10,5 lei/kg fara TVA, pana in 11 lei/kg, iar acum este 16 lei/kg ... citeste toata stirea