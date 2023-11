Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anuntat astazi antreprenorul care va construi cei 24,5 km din sectiunea A8 - finantata prin PNRR - cuprinsa intre Targu Mures si Miercurea Nirajului."Constructorul turc NUROL INSAAT VE TICARET A.S. are la dispozitie 6 luni pentru proiectare si 24 de luni pentru finalizarea lucrarilor. Contractul in valoare de 2,46 miliarde lei (fara TVA) include constructia a 36 de poduri/pasaje/viaducte, dintre care un pasaj de o complexitate tehnica ridicata, in lungime ... citeste toata stirea