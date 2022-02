Vin ucrainenii la Iasi? Se cauta spatii adecvate pentru refugiati de razboi

Autoritatile locale pregatesc instalarea unor tabere in perspectiva sosirii refugiatilor, in caz ca rusii vor invada Ucraina. Iasul se afla printre judetele din "linia I" a unui asemenea flux de migranti.Prefectul Bogdan Cojocaru s-a consultat cu inspectorul sef al ISU Iasi in vederea identificarii unor locuri pentru amplasarea unor tabere de refugiati. "Se face o inventariere a tuturor spatiilor si zonelor unde pot fi amplasate aceste tabere. Sper sa nu fie nevoie de ele, dar, in functie de ... citeste toata stirea