Primaria a autorizat importante lucrari edilitare si unele proiecte imobiliare private de amploare. In primul caz, in mai multe zone din oras vor incepe sa apara santiere: Conest are unda verde sa schimbe retele de termoficare din jurul a cel putin 30 de artere de circulatie din Pacurari, Canta, Copou, Centru, Tudor Vladimirescu si Zona Industriala.Este cea de-a treia etapa de modernizare a sistemului de alimentare cu agent termic. In mediul privat, au fost autorizate zeci de blocuri, iar cel ... citeste toata stirea