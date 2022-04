Vinerea e verde doar daca e zi nelucratoare

La Iasi, o incercare de eliberare a strazilor de masini si a aerului de noxe pentru o zi a esuat lamentabil. In vreme ce Clujul a adoptat transportul public gratuit in acea zi, in IasI, parcarile institutiilor publice s-au golit doar atunci cand ziua de vineri a fost una nelucratoarePe 12 martie anul trecut, Ministerul Mediului lansa o campanie - imbratisata repede si la Iasi - prin care angajatii institutiilor publice erau incurajati ca in ultima zi de vineri a lunii sa-si lase masinile ... citeste toata stirea