Vineri, Horatiu Malaele sI fiul sau au spectacol la Palas

Horatiu Malaele si fiul sau, Bogdan Malaele, vin in Iasi pentru cea de-a VI-a editie a Galei Zambet in Dar.Glumele, monologurile, poeziile si muzica vor face parte din spectacolul "Malaele special", care poate fi urmarit vineri, 7 octombrie 2022, la Palas, Sala Chopin-Vivaldi.Momentul artistic va beneficia si de participarea cantaretului basarabean Radu Captari, artistul care combina folclorul clasic rusesc cu cel tiganesc. Fondurile stranse vor merge catre educatia copiilor care provin din ... citeste toata stirea