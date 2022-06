Vineri, sarbatoarea Sanzienelor: ce traditii si obiceiuri sunt

Crestinii ortodocsi celebreaza vineri, 24 iunie, nasterea Sfantului Ioan Botezatorul, o sarbatoare care poarta si numele de Sanziene sau Dragaica.Considerata ca fiind avut loc cu sase luni inainte de nasterea Mantuitorului, sarbatoarea care marcheaza zamislirea Sfantului Ioan Botezatorul este, alaturi de cea a Maicii Domnului, singurul obicei in care Biserica ortodoxa celebreaza si nasterea, nu doar moartea unui sfant. In traditiile populare, insa, in noaptea dinspre 23 spre 24 iunie, ... citeste toata stirea