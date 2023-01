Vinifruct Copou a obtinut o adeverinta de la Primarie cu ajutorul magistratilor

Primaria isi face treaba doar impinsa din spate de judecatori. O firma a trebuit sa apeleze la instanta pentru a obtine o simpla adeverinta. Dupa aproape un an, a avut castig de cauza.In 2013, SC Vinifruct Copou SRL fusese instiintata de Primarie ca asupra terenului de incinta in care isi avea sediul exista cereri de retrocedare nesolutionate. Societatea isi are sediul pe aleea Mihail Sadoveanu, la intersectia cu strada Viticultori, intr-o casa ce apartinuse acum 100 de ani unui fost primar ... citeste toata stirea