Violator judecat pentru evadare. Ieseanul doar a plecat de acasa pana la crasma, fiind in arest la domiciliu

Un iesean nu a luat in seama faptul ca arestul la domiciliu este considerat de lege o forma de detentie. El a iesit din casa pentru a face scandal intr-un bar satesc, ceea ce l-a adus in fata judecatorilor pentru evadare.In iulie 2020, Mihai Roman fusese arestat preventiv pentru viol si lovire sau alte violente. Dupa aproape un an, masura arestului preventiv fusese inlocuita cu arestul la domiciliu.El nu avea dreptul sa-si paraseasca locuinta timp de o luna. Cu toate acestea, in seara zilei ... citeste toata stirea