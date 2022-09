Violatorul de minore din Raducaneni ramane dupa gratii

Un barbat din comuna Raducaneni are in palmares din anul 1999 cinci infractiuni de viol ori tentativa de viol, aproape toate victimele fiind minore la vremea comiterii faptelor, o talharie si o tentativa de omor. Constantin U. (45 de ani) n-a stat niciodata dupa gratii cat s-ar fi cuvenit, el primind, de fiecare data, pedepse mici si beneficiind mereu de liberari conditionate.O alta tragedie a avut loc in iulie 2003, tot in comuna ieseana Raducaneni. Constantin U. se plimba pe strazile din ... citeste toata stirea