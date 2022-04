Violatorul femeii de 85 de ani este un recidivist eliberat conditionat

Bestia din Popricani fusese condamnata tot pentru viol, si ar fi trebuit sa fie dupa gratii pana in 2023. In 2018 a intrat peste o femeie care dormea in casa. A lovit-o cu un lemn in cap, a siluit-o si apoi s-a culcat langa victimaIndividul din Popricani care a violat o femeie de 85 de ani chiar in noaptea de Inviere este la al doilea viol. Primul viol a avut loc in ianuarie 2018, atunci cand a violat o femeie de 67 ani. Acesta a fost eliberat in decembrie 2021.Mihai Samir Moisanu are 30 de ... citeste toata stirea