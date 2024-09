Violatorului din Mosna i se permite sa mearga la scoala

E.G.N. (19 ani) din Mosna este inculpat intr-un dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de "viol" si "violare de domiciliu", dupa ce intr-o noapte din primavara acestui an, impreuna cu un prieten, au fortat intrarea in casa unei consatence mai in etate. Stiau ca femeia locuieste singura, dar nu s-au dus acolo pentru jaf, ci pentru a-si regla hormonii sexuali. Au violat-o pe indelete, convinsi ca, de rusine, victima nu va spune nimic. S-au inselat.A doua zi, femeia s-a dus direct la ... citește toată știrea