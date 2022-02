Viorel Blajut: Daca i-as fi carat primarului geanta, se mai dizolva organizatia municipala?

Fostul presedinte executiv al filialei municipale PSD Iasi Viorel Blajut a declarat ca n-ar fi o surpriza pentru nimeni daca edilul Mihai Chirica ar reveni in PSD, intreband daca organizatia municipala ar mai fi fost dizolvata in cazul in care el i-ar fi carat geanta primarului de Iasi.Viorel Blajut a comentat sambata pe Facebook decizia dizolvarii filialei municipale luata de conducerea organizatiei iesene a social-democratilor, sugerand ca primarul Mihai Chirica ar fi avut un rol in luarea ... citeste toata stirea