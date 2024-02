Viteza retelei 5G a Indiei ocupa locul 10 la nivel global (P)

Intr-o performanta semnificativa a progresului tehnologic, India a urcat pe locul 10 in clasamentul global al vitezei 5G intr-un an de la lansarea retelei sale 5G, dupa cum a raportat Ookla. Cu o viteza medie de descarcare de 312,26 Mbps, India nu numai ca eclipseaza natiuni tehnologice consacrate precum Marea Britanie si Japonia, dar marcheaza si un progres semnificativ fata de clasamentul sau anterior, spune raportul Ookla, Statul Conectivitatii Globale in 2023, lansat pe 19 decembrie 2023. ... citește toată știrea