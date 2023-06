* in perioada 7 - 9 iunie 2023, Muzeul "Vasile Pogor", Casa Dosoftei si Casa Muzeelor (cu cele cinci muzee componente) vor putea fi vizitate cu biletul verde, ce poate fi obtinut in schimbul deseurilor reciclabile din categoria plastic (pet-uri), aluminiu (doze de bere sau suc) si sticla (ambalaje de sticla)Consiliul Judetean Iasi, in parteneriat cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate si Muzeul National al Literaturii Romane Iasi realizeaza, pentru al doilea an ... citeste toata stirea