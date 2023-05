Social-democratii ieseni isi vor alege o noua conducere in aceasta vara. Alegerile pentru biroul politic judetean si sefia filialei trebuie sa aiba loc pana in luna septembrie.Anterior, vor avea loc alegeri in toate organizatiile locale ale PSD din judet. Alegerile vor avea o miza importanta intrucat conducerea filialei va fi cea care va decide candidatii la scrutinele electorale de anul viitor, in cazul localelor si parlamentarelor.Sefii PSD au fost sambata la IasiLiderul PSD Marcel ... citeste toata stirea