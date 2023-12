Pentru o sateanca din Stolniceni-Prajescu, una dintre rarele vizite ale surorii sale s-a transformat intr-un calvar. A.G. locuia singura de 13 ani in casa parinteasca, iar totul fusese in regula pana ce i-a venit sora din Bucuresti, M.G.Ani de zile, cele doua surori nu prea pastrasera legatura, auzindu-se doar cateodata la telefon. Intr-una dintre aceste ocazii, M.G. i-a spus surorii sale ca va veni in ianuarie acasa, pentru a-si schimba cartea de identitate. A venit insa de pe 3 noiembrie, ... citeste toata stirea