Vlad Ivanov, actor: "Am pastrat fascinatia mersului la biserica de Paste cu comunitatea mea de rusi lipoveni"

Actorul Vlad Ivanov isi aduce aminte de sarbatoarea Pastelui din copilarie ca pe un basm. Petrecea alaturi de familie, ori in localitatea natala, Botosani, ori alaturi de comunitatea de rusi lipoveni. Vlad Ivanov este unul dintre cei mai de succes actori romani, nu numai in cinematografia autohtona, ci si in cea internationala.Actor de film, teatru si voce, Vlad Ivanov s-a nascut in Botosani intr-o familie de lipoveni. Teatrul l-a atras din copilarie, cu micile dramatizari din scoala. A ... citeste toata stirea