Voluntarii Antibiotice au plantat 200 de arbori

Astazi, 8 aprilie 2022, 50 de angajati Antibiotice au participat voluntar la plantarea a 200 de arbori in cadrul celei de a treia editii a proiectului de responsabilitate sociala "Plantam oxigen in comunitate".Actiunea de plantare vine in contextul Zilei Mondiale a Sanatatii, sarbatorita anual pe 7 aprilie, zi ce se desfasoara in acest an sub sloganul "Planeta noastra, sanatatea noastra". Organizatia Mondiala a Sanatatii subliniaza urgenta crearii unor societati durabile, care sa raspunda ... citeste toata stirea