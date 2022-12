Vom fi tratati si operati de medici din Pakistan? De ce sunt locuri putine la rezidentiat?

"Ziarul de Iasi" va prezinta in aceasta perioada a anului o serie de articole de referinta care au fost publicate de-a lungul anului 2022 in cotidianul nostru. Materialele prezinta teme de actualitate pentru cititorii nostri. Mai jos redam integral unul dintre ele.In ultimii cinci ani, numarul medicilor de familie din Iasi a scazut cu aproximativ 10%: daca in 2016 erau aproximativ 450 de medici de familie, in anul 2022 numarul lor a scazut la 407. Desi este o scadere importanta, conf. dr. ... citeste toata stirea