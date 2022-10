Vor avea locuitorii din Pacurari un parc sau vor aparea noi blocuri inalte? Primaria are sansa sa rascumpere 5.000 mp

Administratorul judiciar al RADEF scoate la licitatie publica cu strigare un teren in suprafata de circa 5.000 mp, in Pacurari, intr-o zona in plin avant imobiliar, pe Aleea Cimitir Evreiesc. Pretul de pornire la procedura este de 3,8 milioane lei.Pe teren se afla o cladire cu o suprafata construita de 833 mp, imobil unde a functionat sediul fostului Oficiu de difuzare si programare a filmelor Iasi. De asemenea, pe teren se mai afla si alte constructii-anexa.Proprietatea imobiliara poate fi o ... citeste toata stirea