Spitalul Regional de Urgenta (SRU) din Iasi e proiectat pentru a avea 850 paturi. La nivelul Regiunii de dezvoltare Nord-Est sunt 19,9 mii paturi de spital (cf. bazei de date TEMPO - INSSE), dintre care aproape 1,3 mii paturi sunt localizate in spitalele particulare (57% dintre acestea din urma sunt in Iasi). Asadar, spitalele publice din Regiunea de dezvoltare Nord-Est insumeaza 18,6 mii paturi, ce sunt repartizate la nivel judetean, astfel: 6,9 mii in Iasi, 2,9 mii - Suceava, 2,4 mii - Bacau, ... citeste toata stirea