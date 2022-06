Vot rusinos ieri in CJ: PNL-PMP, impotriva recuperarii pagubelor din dosarele "Alexe-Baba" si "Ursu"

Consilierii PNL si PMP au votat ieri impotriva constituirii Consiliului Judetean ca parte civila in procesul in care seful CJ este acuzat de procurori ca l-a impus ilegal pe Vlad Baba ca director la Scoala Populara de Arte. Desi colegii lor de la PSD au votat "pentru", liberalii s-au opus in mod asemanator si in cazul dosarului consilierei PSD Lacramioara Ursu, trimisa in judecata pentru inselaciue si uz de fals.Dupa 32 de proiecte de hotarare adoptate cu o exceptie in tot atatea minute, ... citeste toata stirea