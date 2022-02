Votul electronic al consilierilor ne va costa 330.000 lei

O firma din Ilfov va realiza infrastructura necesara implementarii votului electronic la Consiliul Local (CL). Primaria a stabilit ieri castigatorul procedurii, in conditiile in care la licitatie a participat doar firma Eltek Multimedia.Contractul inca nu a fost semnat, dar acest lucru a devenit acum o formalitate. Valoarea estimata a echipamentelor pe care le va achizitiona municipalitatea trece pragul de 330.000 lei. Logistica va fi montata si pusa in functiune cel tarziu in luna aprilie. ... citeste toata stirea