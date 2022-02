Vouchere de 5.000 de euro pentru iesenii cu dizabilitati

* la nivelul judetului Iasi, 20 de persoane cu dizabilitati au fost incadrate pe piata muncii, iar pentru 14 angajati statul acorda subventii angatorilor* acestia beneciaza de cate 2.250 de lei lunar pentru fiecare persoana cu dizabilitati angajata pe o perioada de un anPersoanele cu dizabilitati au in sfarsit posibilitatea de a fi reintegrate in campul muncii in domenii precum spalator de vase, agent de curatenie, operator pc sau confectioner prin intermediul mai multor proiecte cu ... citeste toata stirea