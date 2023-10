Conf. dr. Lucian Sfica scrie pe contul Meteo Moldova ca in urmatoarele zile regiunea va trece printr-un episode de racire semnificativa."Prima racire advectiva majora a acestei toamne pare sa puna capat unor conditii meteorologic pos-estivale prelungite pana tarziu in septembrie la nivelul temperaturilor maxime si minime diurne, dar chiar si la inceput de octombrie in privinta maximelor zilnice de temperatura.Mecanismul advectiei cu caracter arctic este unul clasic pentru racirile masive de ... citeste toata stirea