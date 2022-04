Vreme rece si vant in Iasi pana marti dimineata. Informare meteorologica

Vremea va fi rece in toata tara pana maine dimineata. La Iasi si in alte zone va bate si vantul.Incepand din aceasta seara, de la ora 21, pana maine, 12 aprilie, ora 9, va fi in vigoare o informare meteorologica de vreme deosebit de rece si bruma in toata tara. In regiunile intracarpatice, local in Moldova si in zona subcarpatica a Munteniei si Olteniei temperaturile minime vor fi preponderent negative si se va produce bruma.Pana la ora 21, ... citeste toata stirea