VUNK, Nicole Cherry si Alina Eremia vor canta la Zilele Comunei Miroslava (P)

In perioada 8-10 septembrie va avea loc a VIII-a editie a Zilelor Comunei Miroslava. Pe scena amplasata in centrul comunei (zona terenului de sport din Balciu) vor urca atat artisti locali, cat si vedete cunoscute la nivel national. Programul va include si activitati culturale si sportive.Deschiderea oficiala va avea loc joi, 8 septembrie, la Family Market. In jurul pranzului, in Balciu va fi deschisa zona de alimentatie publica, atmosfera urmand a fi animata de Alina Eremia, Ribana Band, ... citeste toata stirea