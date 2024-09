Weekend plin de actiune pentru salvatorii ieseni

Mai multe accidente si incendii au avut loc la sfarsitul saptamanii trecute. In ciuda faptului ca salvatorii au intervenit cu promptitudine, o persoana nu a putut fi salvata.Un barbat si-a pierdut viata in timpul unui accident rutier produs in comuna Baltati. Masina in care se afla barbatul de 45 de ani a iesit de pe carosabil si a intrat in iazul din Valea Oilor. El a fost gasit inconstient. "La locul solicitarii s-a deplasat Detasamentul de Pompieri Targu Frumos cu o autospeciala de ... citește toată știrea