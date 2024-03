Weekend plin la Iulius Mall Iasi: inaugurarea Nala, ateliere pentru copii si petrecere cu muzica live

Vremea capricioasa pare ca vrea ca in acest weekend sa stam in casa, insa la Iulius Mall Iasi continuam sa speram ca vibe-ul de distractie nu poate fi stins de picaturile de ploaie.Asa ca, in acest final de saptamana ti-am pregatit o serie de evenimente pe care nu ai cum sa le ratezi: inaugurarea Nala, unde ai super oferte, deja "traditionalul" Warm-up Party, cu muzica live si cocktail bar, dar si activitati pentru copii. Nu lasa vremea sa iti dicteze starea de spirit, vino la Iulius Mall ... citește toată știrea