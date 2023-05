Concertele desfasurate in parcul Palas au dat ritm si voce Iasului in primele zile ale Romanian Creative Week (RCW). Vama, Winael Baldus, Iulian Nunuca, Lia si Paulina, precum si tanara generatie de trapperi au adus publicul in Amfiteatrul si parcul Palas in fiecare seara din weekend, pentru a se bucura de cateva ore de relaxare si muzica buna.Surprizele continua toata saptamana, iar weekendul 26 - 28 mai aduce Romanian Fashion Week in parcul Palas, cu cea mai buna selectie de designeri ... citeste toata stirea