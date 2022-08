Wizz Air consolideaza baza de la Iasi. Record de trafic la Aeroport. Cursa spre Istanbul?

Aeroportul Iasi va inregistra, saptamana viitoare, un milion de pasageri in mai putin de opt luni. Inainte de pandemie, un astfel de record era atins abia in toamna. Astfel, in acest an va fi probabil depasit recordul de 1,3 milioane calatori inregistrat in anul 2019.Directorul aerogarii Romeo Vatra a estimat ieri un trafic total cuprins intre 1,3 si 1,5 milioane de pasageri pentru anul in curs. Relocarea unor zboruri de la Chisinau la Iasi, in contextul razboiului din Ucraina, cresterea ... citeste toata stirea