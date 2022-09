Wizz Air ii jumuleste pe ieseni. "Doar" 2. 873 lei pana in Londra, pe 12 septembrie

Atentie la ofertele Wizz Air in intentia de a atrage iesenii dezamagiti de serviciile Blue Air. Desi in ultimele reclame, prin care ironizeaza si compania Blue Air (FOTO jos) ungurii promit bilete de zbor de la 50 de euro, realitatea este...altfel.Consilierul juridic Sorin Simon a facut o simulare legata de cumpararea unui bilet de avion, pe ruta Iasi-Londra, iar rezultatul a fost peste asteptari. Din nefericire, in sensul negativ. Va redam postarea lui de pe pagina personala de Facebook: ... citeste toata stirea