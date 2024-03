Workshop pe tema importantei folosirii biostimulatorilor

"Tehnologii inovatoare si sustenabile in horticultura" este titlul workshop- ului organizat de Facultatea de Horticultura din cadrul Universitatii de Stiintele Vietii "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi (USV) alaturi de parteneri din mediul economic, companii internationale de cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii. Evenimentul va avea loc joi, 7 martie 2024, de la ora 14:00, iar studentii sunt invitati sa afle informatii despre importanta folosirii biostimulatorilor in agricultura si ... citește toată știrea