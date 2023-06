Un sef de la Finantele iesene si altul de la Vama de Frontiera Iasi nu au avut un an asa grozav in 2022, la fel ca anii trecuti: unul nu a mai castigat la pariuri sportive nici macar un leu, iar celalalt nu a mai primit cadouri in bani de la neamuri. Cel putin asta reiese din declaratiile de avere completate in 2023 de Bogdan Emilian Ciornei si Danut Bolohan.Bogdan Emilian Ciornei, care conduce Serviciile interne din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice (DGRFP) Iasi, ... citeste toata stirea