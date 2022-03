Zbor direct spre Praga, de la Iasi, de pe 27 martie

In vreme ce Lufthansa nu s-a mai intors la Iasi cu zborul spre Frankfurt, suspendat in ianuarie, iar Blue Air si-a anuntat revenirea pentru luna iunie, alte destinatii continua sa apara in programul afisat de aerogara ieseana.Una dintre cursele noi pentru care se pot face rezervari pe site-ul companiei Wizz Air este cea spre Praga. Primul zbor este programat pentru 27 martie, iar frecventa curselor este bisaptamanala, duminica si joi.Amintim ca, de azi, HiSky zboara spre Istanbul de doua ... citeste toata stirea