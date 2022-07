Zboruri demonstrative in Iasi cu elicoptere IAR 330. Nu va alarmati inutil!

Primaria municipiului Iasi anunta ca in datele de 14 si 20 iulie vor fi efectuate zboruri cu elicoptere IAR 330. Oficialii atentioneaza ca acestea sunt zboruri demonstrative si roaga populatia sa nu se alarmeze inutil."In data de 20 iulie, de ziua Sfantului Prooroc Ilie Tesviteanu sarbatorim, ca in fiecare an, Ziua Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene Romane.Cu acest prilej, in datele de 14 si 20 iulie, Baza 95 Aeriana Bacau onoreaza ... citeste toata stirea