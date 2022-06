Recensamantul Populatiei a intrat de cateva zile in etapa a doua, cea in care recenzorii vor merge din casa in casa - acolo unde proprietarii si locatarii nu au reusit sa completeze ei insisi chestionarele in prima faza a procedurii sau acestea au ramas incomplete.La etapa autorecenzarii, chestionarele au fost validate pentru peste o treime dintre ieseni, respectiv 285 de mii de persoane. Pana pe 17 iulie, ... citeste toata stirea