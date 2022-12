De ce aleg iesenii sa se mute la doi pasi de Iasi, in Tomesti? Ce se intampla cu proiectele demarate - precum cel de eficientizare termica a doua blocuri - cate alte proiecte sunt in cursa pentru obtinerea finantarii?De ce merg greu aceste proiecte pana la intrarea in licitatie si ce il mai supara pe primarul ... citeste toata stirea