Un talhar specializat in jefuirea copiilor va petrece mai bine de un deceniu dupa gratii. El a fost gasit vinovat de furtul a trei telefoane, dupa aceeasi metoda. Furturile nu erau insa singurele infractiuni comise de individ.Modul in care actiona Dragos Petroi era simplu. Seara, la lasatul intunericului, urmarea cate un copil aflat pe strada, cu telefonul in mana. Se apropia din spate, smulgea telefonul din fuga si se facea nevazut. Luata prin surprindere, victima nu putea retine decat cel ... citeste toata stirea