Primaria Iasi a lansat duminica seara licitatia pentru achizitia serviciilor de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari in cadrul proiectului "Construirea de locuinte nZEB plus pentru tineri aflati in situatii de risc".Fondurile alocate acestei licitatii, 67 de milioane de lei, provin din Planul National de Redresare si Rezilienta, prin componenta C10 - Fondul Locativ, Construirea de locuinte nZEB plus pentru tineri/ locuinte de serviciu pentru specialisti din sanatate si invatamant. ... citeste toata stirea