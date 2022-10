Zece reguli ca sa nu ramai fara portofel la Sfanta Parascheva. Ce sunt coliziunile regizate

1. Aveti grija de bunurile dumneavoastra atunci cand va aflati in locuri aglomerate si nu afisati ostentativ obiectele de valoare atunci cand va aflati in locuri publice.2. Respectati regulile de circulatie sau indicatiile politistilor rutieri, fie ca sunteti conducator auto sau pieton. Atunci cand sunteti la volan, purtati centura de siguranta, nu conduceti sub influenta bauturilor alcoolice si adoptati o conduita preventiva.3. Nu purtati portofelul in buzunarul de la spate al pantalonilor. ... citeste toata stirea