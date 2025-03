Zece soferi au ramas fara permise, la trecerea de pietoni

Luni, politistii din cadrul Biroului Rutier Iasi au actionat pentru cresterea gradului de siguranta rutiera pe drumurile publice si prevenirea accidentelor rutiere, in special a celor produse pe fondul neacordarii prioritatii de trecere pietonilor aflati regulamentar in traversarea drumului public, prin locuri special amenajate.In urma neregulilor constatate, au fost aplicate 59 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 19.652,5 lei, dintre care 8 pentru neacordare prioritate de ... citește toată știrea