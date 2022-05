Zeci de artisti, textieri si producatori s-au intalnit la Musicalling, in cadrul Romanian Creative Week, sa compuna impreuna muzica viitorului sezon

Zeci de artisti consacrati s-au intalnit la Iasi pentru a lansa noi talente, la cea de a doua editie a Musicalling, eveniment in cadrul Romanian Creative Week 2022, cel mai important eveniment dedicat industriilor creative romanesti, organizat la Iasi in perioada 20 - 30 mai 2022.Musicalling se desfasoara in trei sectiuni: concertele Musicalling Showcase, tabara de creatie muzicala Musicalling Music Camp si workshop-urile IndieRo on Tour. Anul acesta s-a lansat si un Call for musicians, un ... citeste toata stirea