Zeci de dosare penale pentru schingiuirea animalelor, la Iasi

In cursul anului 2021, politistii Biroului pentru Protectia Animalelor Iasi au organizat mai multe actiuni la nivelul judetului. Oamenii legii au solutionat 149 de petitii primite de la cetateni care au semnalat agresiuni asupra animalelor. In urma celor constatate, politistii au intocmit 33 de dosare penale si au aplicat 125 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 11.070 de lei."Din cele 33 de dosare penale intocmite de politistii Biroului pentru Protectia Animalelor, noua au fost ... citeste toata stirea