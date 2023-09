Departamentul Pro Vita din cadrul Sectorului de Misiune al Arhiepiscopiei Iasilor organizeaza Festivalul Familiei in ziua praznuirii Sfintilor Parinti Ioachim si Ana, pe 9 septembrie. Evenimentul aflat la a III-a editie va avea loc in Parcul Expozitiei din Iasi, in intervalul orar 12.00 - 20.00, si se desfasoara in parteneriat cu Primaria Municipiului Iasi."Biserica incepe noul an bisericesc la 1 septembrie, iar primele sarbatori de mare importanta sunt legate de FAMILIE. Pe 8 septembrie se ... citeste toata stirea