Zeci de ieseni care au exagerat cu mancarea si bautura, spitalizati in prima zi de Craciun!

* in doar 24 de ore (de la ora 7 a primei zile de Craciun, la ora 7 a zilei de 26 decembrie) la Unitatea Primiri Urgente Iasi au fost consultati 210 pacienti * dintre acestia, 25 au ajuns pe mainile medicilor dupa consumul excesiv de alimente, iar 16 din cauza excesului de alcoolLa UPU Iasi au ajuns, in prima zi de Craciun, multe victime ale agresiunilor fizice, cel mai grav caz fiind cel al unei femei in varsta de 51 de ani ani, cu pneumotorax, transferata la Sectia deChirurgie toracica. ... citește toată știrea