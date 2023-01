Zeci de masini din Iasi au fost vandalizate. Politisti in civil pandesc parcarile. De ce sunt furate catalizatoarele?

In Iasi, furturile de catalizatoare au expodat la inceputul acestui an, iar iesenii cu masinile cu garda inalta au ajuns sa si le pazeasca peste noapte. Potrivit unor surse din cadrul Politiei Iasi, pana in prezent au fost semnalate aproximativ 35 de cazuri de furt de catalizatoare.De altfel, in ultimile zile, tot Iasul a auzit de patania unor ieseni din Alexandru care s-au trezit intr-o dimineata cu masinile zornaind infundat, dupa ce hotii le-au taiat catalizatoarele cu faiul. Numai in ... citeste toata stirea